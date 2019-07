Atlantic Airways a lancé sa ligne Paris-Vágar

Article publié le 3 juillet 2019 par David Dagouret

Le 1er juillet, la compagnie aérienne nationale des Îles Féroé a lancé sa liaison depuis la capitale française.

Atlantic Airways a lancé, le lundi 1er juillet, sa liaison entre Paris Charles de Gaulle et les îles Féroé.

L'Airbus A319 a décollé de Paris-CDG à 15h30, sous le numéro de vol RC425, pour atterrir 2h40 plus tard à l’aéroport de Vágar avec 145 passagers à son bord. C’est la toute première fois qu’une compagnie aérienne opère un vol direct reliant la France à cet archipel niché au cœur de l’océan Atlantique Nord.

Cette ligne entre Paris et Vágar est opérée en codeshare avec Air France en A319 configuré en mono- cabine à raison de 3 vols hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis durant l’été (jusqu’au 31 septembre 2019) puis à raison de 2 vols par semaine les lundis et vendredis durant la saison hiver 2019-20.

Horaires des vols actuels les lundis, mercredis et vendredis (en heures locales)

Les lundis :

Départ de Paris-CDG à 15h30 – Arrivée à Vágar à 17h20

Départ de Vágar à 10h55 – Arrivée à Paris à 14h30

Les mercredis et vendredis :

Départ de Paris-CDG à 17h10 – Arrivée à Vágar à 19h

Départ de Vágar à 12h35 – Arrivée à Paris à 16h10

