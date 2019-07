Azores Airlines reçoit son premier Airbus A321LR

Article publié le 9 juillet 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne basée sur l'archipel des Açores a pris livraison de son premier Airbus A321LR.

Azores Airlines a pris livraison de son premier Airbus A321LR. La compagnie aérienne basée sur l'archipel des Açores devrait recevoir deux autres Airbus A321LR qu'elle loue auprès de la société location Air Lease Corporation "ALC".

L'appareil qui a été livré est immatriculé CS-TSH et est équipé de moteurs Leap-1A de CFM International. Sa cabine peut recevoir un total de 190 passagers. Elle est configurée en deux classes avec 16 sièges en Business et 174 en classe économique.Le nouvel Airbus A321LR d'Azores Airlines devrait être déployé vers des destinations européennes mais également sur des routes transatlantiques entre l'archipel des Açores et l'Amérique du Nord.

Liens commerciaux

Sur le même sujet