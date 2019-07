British Airways reçoit son premier Airbus A350

Article publié le 30 juillet 2019 par David Dagouret

Le 29 juillet 2019, la compagnie britannique a reçu son premier A350-1000.

British Airways a reçu son premier Airbus A350. L'appareil est un A350-1000 et est immatriculé G-XWBA. Il s'agit de la version la plus longue de l'Airbus A350 et la compagnie britannique en a commandé 18 exemplaires. British Airways devient ainsi la première compagnie du groupe IAG (International Airlines Group) à exploiter ce type d'appareil. Précisons que la compagnie espagnole, Iberia, qui fait également partie du groupe IAG, exploite quant à elle cinq Airbus A350-900.



La cabine de l'Airbus A350-1000 de British Airways peut accueillir un total de 331 passagers dans trois classes avec 56 sièges en classe "Club Suites", 56 sièges en classe "World Traveller Plus" et 219 en classe "Wolrd Traveller Economy".



Dans un premier, la compagnie britannique déploiera son A350-1000 vers Madrid puis dès septembre prochain sur des vols long-courrier.





