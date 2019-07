Cathay Pacific finalise l'acquisition de Hong Kong Express Airways

Article publié le 22 juillet 2019 par David Dagouret

Hong Kong Express restera une compagnie low-cost autonome.

Cathay Pacific a annoncé la finalisation de l’acquisition de Hong Kong Express Airways (HK Express). HK Express est maintenant une filiale à part entière de Cathay Pacific.

Rupert Hogg, Chief Executive Officer de Cathay Pacific et Chairman de HK Express, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir HK Express au sein du groupe. Nous sommes fermement convaincus que cette acquisition est bénéfique pour les voyageurs, pour HK Express, pour le Groupe Cathay Pacific ainsi que pour le développement de Hong Kong en tant que hub international aérien. HK Express poursuivra ses opérations en tant que compagnie aérienne autonome sous le modèle commercial de transporteur low-cost. Je voudrais également rassurer les clients de HK Express sur le fait qu’il n’y aura aucun changement dans le modèle opérationnel de la compagnie et que les activités seront maintenues telles qu’auparavant. Il y aura davantage de prix intéressants et de destinations à la disposition des voyageurs. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de HK Express pour assurer une transition en douceur et continuer à développer la compagnie afin de toujours mieux servir ses clients."

Pour Monsieur Hogg, cette acquisition constitue un moyen efficace et pertinent pour le Groupe Cathay Pacific de développer et d’étendre son activité aéronautique à long terme, tout en renforçant la compétitivité de Hong Kong en tant que hub aérien de référence : "Nos entreprises et nos modèles commerciaux respectifs sont largement complémentaires. HK Express représente un segment de marché unique qui, associé au vaste réseau proposé par le Groupe Cathay Pacific, pourrait multiplier les opportunités de correspondances via Hong Kong. Cela apportera d’énormes avantages aux voyageurs avec plus de choix et une plus grande commodité pour leur expérience de voyage."





