Finnair lance une ligne vers Pusan

A compter du 30 mars 2020, la compagnie finlandaise lancera sa nouvelle liaison vers la Corée du Sud.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, continue de renforcer ses liaisons vers l’Asie et annonce l’ouverture pour la saison IATA été 2020, d’une nouvelle route directe vers Pusan, en Corée du Sud. La compagnie sera ainsi la première et la seule compagnie aérienne à relier en vol direct l’Europe à cette région du sud-ouest de la Corée.

A compter du 30 mars 2020 (sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation), Finnair opérera la route entre Helsinki et Pusan en Airbus A350, à raison de 3 vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis. Pusan deviendra la deuxième destination coréenne desservie par la compagnie ainsi que la 20ème destination asiatique du réseau Finnair. Ces nouvelles fréquences viendront s’ajouter aux 7 vols par semaine déjà opérés par la compagnie finlandaise entre Helsinki et Séoul.

Ole Orvér, Chief Commercial Officer chez Finnair a déclaré : "Nous sommes ravis d’être la première compagnie aérienne européenne à relier Pusan, la destination est un formidable atout venant encore renforcer notre réseau en Asie. La Corée est l’un de nos principaux marchés mondiaux et nous sommes présent à Séoul depuis 11 ans maintenant. Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette nouvelle destination coréenne à nos passagers tout en poursuivant notre croissance de manière durable en Asie."





