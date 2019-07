Flydubai fête ses 10 ans

Article publié le 13 juillet 2019 par David Dagouret

La compagnie dubaïote fête son 10e anniversaire avec plus de 70 millions de passagers transportés depuis sa création en 2009.

Flydubaï a fêté son 10e anniversaire. Son premier vol a eu lieu le 1er juin 2009, avec un vol qui décollaitde l’aéroport international de Dubaï en direction de l’aéroport international Beyrouth-Rafic Hariri. Une semaine plus tard, le 9 juin 2009, flydubai lançait sa première destination africaine, à Alexandrie. Aujourd’hui, la compagnie dubaïote dispose d’un réseau de 12 destinations en Afrique, vers des villes jusque-là mal desservies et avec liaisons directes très limitées, voire inexistantes, vers les Etats Arabes Unis.

Ahmed bin Saïd Al Maktoum, président du conseil d’administration de flydubai, a déclaré : "flydubai a été fondé avec la mission d’ouvrir de nouveaux marchés et de rendre les voyages plus accessibles. Je suis heureux de voir flydubai tenir son engagement de relier Dubaï à 71 villes jusque-là mal desservies, et d’offrir à 1,5 milliard de personnes un accès plus facile à un des principaux hubs aériens du monde."

Ghaith Al Ghaith, PDG de flydubai, a déclaré : "l’engagement de flydubai en faveur de voyages plus pratiques et plus abordables n’a fait que se renforcer au cours de la décennie passée. Nous avons rapidement pris conscience que la nature même d’un voyage est d’écourter la distance entre les gens, et nous continueront de changer la façon dont les passagers se déplacent dans la région. Nous sommes heureux de voir que plus de 70 millions de passagers ont déjà choisi flydubai depuis sa création."

Depuis sa création, flydubai a créé un réseau de plus de 90 destinations dans 47 pays en Afrique (12), en Asie centrale et dans le Caucase (10), en Europe (28), dans le CCG et le Moyen-Orient (26) et le sous-continent indien (18). flydubai a transporté 3,58 millions de passagers sur ses lignes africaines entre 2014 et 2019, soit plus du double du nombre de passagers transportés pour la même durée entre 2009 et 2014. (1,72 million).

