Article publié le 18 juillet 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne offre des vols gratuits aux enfants nés en 2014.

La Compagnie fête son 5e anniversaire et pour célébrer cet anniversaire, la compagnie aérienne offre des vols gratuits aux enfants nés en 2014. Depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 août 2019, les enfants nés en 2014 pourront bénéficier de l'offre sur les vols entre New York et Paris ou Nice.

Le billet pour les enfants est gratuit s'il est accompagné d'au moins un adulte payant et n'est pas transférable; l'enfant doit présenter un passeport valide pour l'obtenir.

Jean Charles Périno co-fondateur de La Compagnie a déclaré : "Le succès de La Compagnie est le fruit d'une volonté de rester fidèle à sa promesse initiale : offrir aux voyageurs un service sans compromis à des tarifs respectables. La Compagnie est en train de devenir le choix de prédilection des voyageurs qui exigent davantage du transport aérien, les billets se vendant de 30 à 50 % moins cher que ceux des transporteurs traditionnels. Notre succès ne serait pas possible sans nos fidèles clients, équipes et partenaires, qui ont cru en nous et nous ont soutenu au cours des cinq dernières années."

