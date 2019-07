LATAM Airlines organise un vol spécial pour l'éclipse de soleil

Article publié le 8 juillet 2019 par David Dagouret

Le 02 juillet dernier, la compagnie d'Amérique latine a opéré un vol spécial pour observer l'éclipse totale de soleil.

LATAM Airlines a organisé, le 02 juillet dernier, un vol spécial pour observer l'éclipse totale de soleil. Le vol LA1296 est resté dans l'ombre de l'éclipse totale de soleil à 12 500 mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Voyageant à une vitesse de 900 kilomètres à l’heure, le Boeing 787-9 Dreamliner de LATAM a suivi l’éclipse, permettant aux passagers à bord d’expérimenter un noir total pendant plus de 8 minutes, soit trois fois plus que les 2m30s qui pouvaient être vécues depuis le sol.





Le vol a décollé de l’aéroport de Mataveri sur Rapa Nui/île de Pâques mardi dernier et s’est dirigé vers le nord-ouest pendant 2h30 pour se positionner par l’est sur la trajectoire de l’éclipse totale de soleil, avant de retourner sur l’île de Pâques après un trajet total de 5h30.



LATAM a accueilli plus de 50 passagers de 10 pays à bord – comprenant des scientifiques aussi bien que des astronomes amateurs et ou de simples passionnés – pour vivre l'équivalent de trois éclipses totales en une seule observation. L'un des passagers, le Dr. Glenn Schneider, astronome à l'Université d’Arizona, a non seulement participé à la planification du vol, mais a également enregistré sa 35ème éclipse solaire totale, un nouveau record pour le Guinness.



Yanina Manassa, Directrice du Service Client de LATAM Airlines Group a déclaré : "chez LATAM Airlines, nous nous engageons à présenter le meilleur de l'Amérique latine au monde et nous sommes fiers que les principaux passionnés d'éclipse nous aient choisis comme compagnie aérienne pour suivre ce phénomène lors d'un vol spécial au-dessus du Pacifique, qui a décollé de l’endroit le plus reculé du monde, Rapa Nui."





