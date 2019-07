Le groupe Air France-KLM commande des Airbus A220

Article publié le 31 juillet 2019 par David Dagouret

L'accord porte sur l'acquisition de 60 A220-300 qui seront exploités par Air France.

Air France-KLM a annoncé, hier soir, avoir signé un protocole d'accord avec Airbus portant sur l'acquisition de 60 A220-300 qui seront exploités par la compagnie, Air France. Le groupe Air France-KLM a également annoncé qu'une option d'achat de 60 autres appareils du même type avait été également signée.

L'Airbus A220 est un avion mono couloir de 100 à 150 sièges qui est équipé de moteurs PW1500G Pratt & Whitney. Cet appareil est l'ancien "Cseries" de Bombardier qui a été racheté par Airbus en juillet 2018. Les Airbus A220 sont exclusivement produits dans les usines de Mirabel au Canada (proximité de Montréal), là où était produit le Cseries.

Les premiers Airbus A220-300 aux couleurs d'Air France devraient être livrés à partir de septembre 2021. Air France-KLM a précisé que le rayon d’action de l'A220-300 et sa capacité étaient idéales pour desservir les destinations court et moyen-courrier d’Air France et pour remplacer les Airbus A318 et A319 qui composent la flotte de la compagnie nationale française.

Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM a déclaré : "L'acquisition de ces nouveaux A220-300 s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de modernisation et d’harmonisation de la flotte d'Air France-KLM. Cet avion garantit une efficacité opérationnelle et économique optimale et va nous permettre de continuer à améliorer notre empreinte environnementale grâce à la faible consommation de carburant et à la réduction des émissions de CO2."

Guillaume Faury, Président exécutif (CEO) d’Airbus a déclaré : "Cet avion est aussi parfaitement adapté à notre réseau domestique et Européen et permettra à Air France d’opérer de façon plus efficace sur son réseau court et moyen-courrier. C'est un honneur pour Airbus qu'Air France, un client estimé de longue date, ait sélectionné le dernier membre de notre famille, l'A220, pour les plans de renouvellement de sa flotte. Nous nous engageons à apporter notre support à Air France grâce aux technologies les plus récentes, aux niveaux d'efficience et aux avantages environnementaux hors pair offerts par l’A220. Nous nous réjouissons de ce partenariat et sommes impatients d'assister à l'exploitation de ces A220 aux couleurs d'Air France."





