Le premier Boeing 787-9 Dreamliner de Turkish Airlines est prêt à décoller

Article publié le 1 juillet 2019 par David Dagouret

Le premier vol du Dreamliner devrait avoir lieu le 8 juillet prochain.

Turkish Airlines a annoncé que son premier Boeing 787-9 Dreamliner est prêt à prendre son envole. Le premier vol du 787-9 Dreamliner, partira du nouvel aéroport d’Istanbul à Antalya le 8 juillet 2019 prochain. Le premier vol international quant à lui est prévu le 17 juillet prochain. Il fera la liaison d’Istanbul à Denpasar (Bali) l’une des nouvelles routes internationales ajouter au réseau en 2019.

Le 787-9 Dreamliner de Turkish Airlines sera déployé tout au long de l’été sur des vols moyens ou longs courrierscomme : Londres, Dubaï, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama City et Bogota.

D’ici la fin d’août 2019, six avions 787-9 Dreamliner seront opérationnels et desserviront des routes internationales. Dans les 4 années à venir, 30 nouveaux Boeing 787-9 Dreamliner viendront s’ajouter à la flotte.

Le Boeing 787-9 Dreamliner de Turkish Airlines peut accueillir un total de 300 passagers. La cabine de l'appareil est configurée en deux classes dont 270 sièges en classe économique et 30 en Classe Affaires.

M. İlker Aycı, Président du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines a déclaré : "Dans sa stratégie d’expansion, Turkish Airlines s’est engagée à élargir continuellement sa gamme de services et prestations au sol et en vol, d’autant que la compagnie dessert désormais plus de destinations internationales que tout autre transporteur aérien dans le monde. Avec un objectif ambitieux à l’esprit, nous sommes heureux d’ouvrir de nouveaux horizons grâce à l’acquisition du 787-9 Dreamliner qui vient élargir notre flotte depuis notre aéroport international d’Istanbul."

Ihssane Mounir, Premier Vice-Président Commercial et Marketing de la société Boeing a déclaré : "La technologie de pointe, l’efficacité énergétique et la conception performante de la cabine des passagers nous aideront à conserver notre place de premier choix pour les voyageurs et à offrir à nos équipes, à nos clients et à nos partenaires une expérience de vol exceptionnelle pour les années à venir. Ces dernières années la croissance de Turkish Airlines a été remarquable, à la fois par l’augmentation du nombre de ses vols et en soutenant significativement l’industrie aéronautique Turque. Nous sommes très honorés que Turkish Airlines amorce sa prochaine étape d’expansion avec l’acquisition de notre 787 Dreamliner. Nous sommes convaincus que l’efficacité énergétique, la performance et le confort inégalés du Dreamliner contribueront à la réputation 5* de la compagnie aérienne."





Liens commerciaux

Sur le même sujet