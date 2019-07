Le premier C295 pour la Royal Canadian Air Force effectue son vol inaugural

Article publié le 6 juillet 2019 par David Dagouret

Le 4 juillet dernier, le premier Airbus C295 destiné au Canada a effectué son premier vol.

Le premier Airbus C295 commandé par la Royal Canadian Air Force (RCAF) pour son programme d’aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe (ARSVF) a complété son vol inaugural.

La livraison de ce premier exemplaire est prévue à la fin 2019.

L’avion, désigné sous le nom de CC-295 pour le client canadien, a décollé de Séville, en Espagne, le 4 juillet à 20:20 (GMT+1), avant d’atterrir au même site une heure et 27 minutes plus tard.

Le contrat entre Airbus et la RCAF signé en décembre 2016, inclut 16 aéronefs C295, des services d’ingénierie et de formation complets, la construction d’un nouveau centre de formation à Comox (Colombie-Britannique), ainsi que des services de maintenance et de soutien.

Les avions seront basés aux différents emplacements où se situent actuellement les escadrons de recherche et sauvetage : Comox, en Colombie-Britannique, Winnipeg, au Manitoba, Trenton, en Ontario et Greenwood, en Nouvelle-Écosse.

Les premiers équipages de l’ARC débuteront leurs séances d’entraînement dans les semaines à venir au centre de formation international d’Airbus à Séville, en Espagne.

