Level célèbre son millionième passager à Paris Orly

Article publié le 22 juillet 2019 par David Dagouret

Le 19 juillet dernier, la compagnie low-cost a franchi le cap du million de passagers transportés à l'aéroport de Paris Orly.

Level, la compagnie low-cost du groupe IAG, a franchi, le 19 juillet le cap du million de passagers long-courrier transportés. Level est à Barcelone depuis juin 2017 et à Paris depuis juillet 2018.

Pour marquer l’événement, l’heureuse passagère qui effectuait un vol pour Paris - Pointe-à-Pitre s’est vu remettre par Bruno Delhomme, directeur commercial Level France, un billet aller-retour pour 2 personnes, vers la destination LEVEL de son choix.

Level possède 4 bases opérationnelles en Europe (Barcelone, Paris, Vienne et Amsterdam), compte 11 avions moyen et long-courriers dans sa flotte et opère vers 32 destinations.

En novembre 2018, Aeroweb-fr.net avait été invité à découvirir la compagnie Level sur un vol Paris-New York (revoir le reportage).

