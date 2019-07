Ryanair : 3 millions de passagers à Nantes

Article publié le 4 juillet 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost a transporté 3 millions de passagers à l'aéroport de Nantes depuis 2005.

Ryanair, a annoncé avoir transporté 3 millions de passagers à l’aéroport de Nantes, depuis son arrivée en 2005. Ryanair a également célébré le premier vol vers East-Midlands, sa nouvelle destination qu'elle opérera à raison de deux vols par semaine.

Dans le cadre de son programme 2019, Ryanair opère 11 lignes depuis Nantes vers Dublin, East Midlands, Edimbourg, Fès, Londres Stansted, Malta, Manchester, Marseille, Naples, Séville et Valence.

Hélène Bégasse de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est heureuse de célébrer 3 millions de passagers à Nantes depuis le début de nos opérations en 2005, et de lancer officiellement notre nouveau service estival entre Nantes et East Midlands dans le cadre de notre programme été 2019. Les clients nantais et les visiteurs peuvent voyager vers un total de 11 destinations Ryanair alors que nous poursuivons notre croissance de lignes, de trafic, de tourisme et d’emplois sur Nantes. Pour célébrer cet anniversaire nous avons lancé une offre spéciale avec des tarifs à partir de 12,99 €, pour voyager en juillet et disponibles à la réservation jusqu’à mercredi minuit (3 juillet). Puisque ces tarifs bas incroyables seront rapidement happés, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter."

Laurent Noirot-Cosson, directeur commercial et marketing de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports, a déclaré : "Ryanair est la 1ère compagnie low-cost à s’être installée sur l’aéroport Nantes Atlantique en 2005 et a représenté en 2018 plus de 8 millions de passagers annuels sur l’ensemble du réseau VINCI Airports. Les 3 millions de passagers au départ de Nantes Atlantique que nous fêtons aujourd’hui témoignent de la pérennité de cette collaboration et de l’offre aérienne associée qui a doublé en un an au départ de Nantes, à savoir : Edimbourg, Dublin, Fès, Londres Stansted, Manchester, Malte, Marseille, Naples, Nottingham East-Midlands, Séville et Valence."

