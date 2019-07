Ryanair lance une ligne entre Grenoble et Bristol

Article publié le 6 juillet 2019 par David Dagouret

Dès janvier 2020, la compagnie low-cost lancera sa nouvelle liaison.

Ryanair, la compagnie low-cost irlandaise, a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol. Cette nouvelle liaison sera opérationnelle dès le mois de janvier 2020 dans le cadre de son programme d'hiver 2019-2020.

Ryanair disposera de trois lignes au départ de Grenoble : vers Dublin, Londres-Stansted et maintenant Bristol.

Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "Ryanair est heureuse d’annoncer le lancement de cette nouvelle ligne entre Grenoble et Bristol débutant en janvier 2020, qui opèrera un vol hebdomadaire dans le cadre de notre programme Hiver 2019. Les clients peuvent désormais réserver leur voyage vers Bristol jusqu’en mars 2020. Pour célébrer nous avons lancé une offre spéciale pour voyager au départ de Grenoble avec des tarifs à partir de 26,99 €, pour voyager entre janvier et mars 2020 et disponibles à la réservation jusqu’à samedi minuit (6 juillet). Puisque ces tarifs bas incroyables seront rapidement happés, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter."

Basma Jarbouai, directrice de l’aéroport Grenoble Alpes Isère, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir cette nouvelle ligne sur l’aéroport Grenoble Alpes Isère, qui vient renforcer notre partenariat avec Ryanair. La compagnie représente aujourd’hui 8 millions de sièges annuels sur l’ensemble du réseau VINCI Airports, qui gère l’aéroport pour le compte du conseil départemental de l’Isère."

