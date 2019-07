Safran achète la start-up française Neelogy

Article publié le 18 juillet 2019 par David Dagouret

La société Neelogy est spécialisée dans les capteurs de courant électrique.

Safran Electrical & Power a annoncé l’acquisition de Neelogy, une start-up française ayant mis au point une technologie de rupture de capteurs de courant électrique adaptés aux besoins de l’avion plus électrique, de la propulsion hybride et 100% électrique.

Neelogy développe et commercialise depuis 2006 des capteurs de mesure des courants continus et alternatifs, s’affranchissant complètement de la rémanence grâce à leurs propriétés magnétiques. La technologie brevetée de capteurs à Effet Néel® permet notamment de mesurer les courants continus de forte intensité, sans échauffement, sur une large plage d’intensités.

Alain Sauret, Président de Safran Electrical & Power a déclaré : "Nous sommes ravis de cet achat et avons de fortes attentes car la technologie de Neelogy est très différenciante et permettra d’apporter une réelle valeur ajoutée à nos systèmes électriques. Cela fait 20 ans qu’il n’y a pas eu de rupture dans le domaine des capteurs de courant, alors que ces derniers représentent un élément clé de la distribution électrique, du management de la puissance et de la surveillance des réseaux électriques."

Lionel Cima, co-fondateur et Président Directeur Général de Neelogy a déclaré : "Je suis heureux que la technologie de capteurs à Effet Néel® sur laquelle nous travaillons depuis des années trouve un solide adossement industriel, de plus dans l’aéronautique qui est aujourd’hui le meilleur secteur pour valoriser notre invention. C’est une nouvelle page de notre histoire que nous écrivons."

