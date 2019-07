TAP Air Portugal inaugure une liaison vers Conakry

Article publié le 9 juillet 2019 par David Dagouret

Le 03 juillet dernier, la compagnie portugaise a inauguré sa nouvelle liaison entre Lisbonne et Conakry.

TAP Air Portugal a inauguré sa nouvelle ligne reliant Lisbonne à Conakry avec trois vols par semaine, le mercredi 3 juillet 2019.

Les vols TAP Air Portugal décollent de Lisbonne le mercredi, vendredi et dimanche à 19h15 et atterrissent à Conakry à 22h55. Dans la direction opposée, les départs de la capitale guinéenne sont à 23h45 les mêmes jours et arrivent dans la capitale portugaise à 05h10 (heure locale) le lendemain.

En France, des départs sont possibles de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et Bâle-Mulhouse.

Avec le lancement de cette nouvelle route vers l'Afrique, TAP Air Portugal intègre dans son réseau de destinations un total de 17 villes africaines dans 11 pays : outre Conakry (Guinée), Luanda (Angola), Maputo (Mozambique), S. Tomé (S. Tomé-et-Principe), Bissau (Guinée-Bissau), Praia, Sal, São Vicente et Boa Vista (Cap-Vert), Marrakech, Casablanca, Tanger et Fès (Maroc), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte-d'Ivoire), Accra (Ghana) et Lomé (Togo).

