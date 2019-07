Transavia lance un vol vers Ouarzazate

Article publié le 25 juillet 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, ouvre une ligne au départ de Paris-Orly vers Ouarzazate.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, a annoncé l'ouverture d'une ligne à destination de Ouarzazate au Maroc. Cette nouvelle ligne est la 11e ville marocaine desservie par Transavia. Le Maroc est le premier pays desservi par la compagnie (en sièges kilomètres offerts) pour l’année 2019.

Transavia desservira Ouarzazate, dès le 7 novembre, au départ de Paris-Orly à raison de 2 vols par semaine (jeudi et dimanche).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, déclare : "Après l’ouverture de la ligne Paris-Nador en avril dernier, nous sommes très heureux de proposer aujourd’hui une onzième desserte au départ de Paris-Orly vers le Maroc ! Nous sommes convaincus que la ville de Ouarzazate, porte d’entrée du désert, saura séduire notre clientèle à la recherche de dépaysement. L’ouverture de cette nouvelle destination vient renforcer notre développement au Maroc et confirme notre statut de première compagnie low-cost entre la France et le Maroc."





