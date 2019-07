Transavia ouvre deux nouvelles lignes au départ de Nantes

Article publié le 15 juillet 2019 par David Dagouret

Dès octobre prochain, la compagnie française lancera une liaison vers Genève et Istanbul au départ de Nantes.

Transavia a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Dès le 27 octobre prochain, la compagnie low-cost lancera un nouvelle ligne entre Nantes et Genève. Le 31 octobre, ça sera une nouvelle liaison entre Nantes et Istanbul qui sera inaugurée.

La liaison vers Genève sera opérée à raison de deux vols par semaine et celle vers Istanbul sera opérée également deux fois par semaines.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, déclare : "En mars 2019, nous avons franchi à Nantes le cap des 3 millions de passagers transportés depuis le début des opérations. Nous nous réjouissons de l’ouverture de deux nouvelles lignes qui confirment la croissance de Transavia à Nantes-Atlantique cet été. Avec Genève et Istanbul – ligne exclusive depuis Nantes, nous avons trois objectifs : diversifier notre offre en Europe en offrant toujours plus de lignes directes depuis notre base régionale, proposer des escapades de courtes durées et permettre aux communautés de se retrouver".

Cyril Girot, Directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports, a déclaré : "Avec ces deux nouvelles destinations, Transavia nous prouve à nouveau sa confiance dans le marché du Grand Ouest et dans le potentiel offert par le réseau VINCI Airports. Istanbul représente la seule ligne régulière et directe vers la Turquie depuis Nantes. Les amateurs du si riche patrimoine Constantin auront plaisir à (re)visiter ce joyau culturel en court ou moyen séjour ; et pour la communauté turque très représentée dans l’Ouest et en attente de cette destination, cette nouvelle ligne permettra de retrouver ses proches plus souvent. Quant à l’ouverture de Genève, ce renfort du service aérien vers la Suisse bénéficiera aussi au tourisme nantais, ligérien et breton."

