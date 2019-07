Turkish Airlines lance une liaison vers Bali

Article publié le 18 juillet 2019 par David Dagouret

Les vols directs entre Istanbul et Bali auront lieu sept fois par semaine.

Turkish Airlines a inauguré une nouvelle liaison entre Istanbul et Bali en Indonésie. Le premier vol a été effectué le 17 juillet 2019 avec le premier Boeing 787-9 de la compagnie turque. Le vol TK 066 a enregistré un taux de remplissage de 84% de son premier vol entre Istanbul et Bali et a reçu 250 passagers.

Kerem Sarp, Vice-Président Sénior des ventes de Turkish Airlines, a déclaré : "Pendant que notre flotte s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux avions, cela nous encourage à lancer de nouveaux vols directs vers des destinations lointaines. Avec l’inauguration de vols vers Bali, notre seconde destination en Indonésie, nous poursuivons notre expansion et notre objectif : desservir les quatre coins du monde."





Les horaires des vols sont les suivantes :

