Turkish Airlines prolonge son offre à Bordeaux

Article publié le 25 juillet 2019 par David Dagouret

Pour la saison hiver, la compagnie turque prolonge son offre entre Bordeaux et Istanbul.

Turkish Airlines a annoncé qu'elle allait prolonger son offre en Bordeaux et Istanbul pour la saison hiver. Du 28 octobre 2019 au 25 mars 2020, Turkish Airlines opérera 4 vols hebdomadaires entre Bordeaux et Istanbul, le lundi, mercredi, vendredi et samedi.

