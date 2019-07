Vol en planeur 2 médailles pour la France

Article publié le 22 juillet 2019 par David Dagouret

Lors des championnats d’Europe qui se sont tenus du 7 au 21 juillet 2019 en Slovaquie, la France a obtenu deux médailles.

La France a obtenu deux médailles lors des Lors des championnats d’Europe qui se sont tenus du 7 au 21 juillet 2019 en Slovaquie. Maximilian Seis est devenu vice champion d’Europe, terminant deuxième derrière le polonais Sébastian Kawa, numéro 1 mondial. La compétition par équipes quant à elle, a vu l'équipe de France obtenir la médaille de bronze. La compétition en équipé prend en compte les résultats de chaque pilotes et détermine une moyenne par nation.

Après la médaille d’or par équipe lors des championnats d’Europe "grands planeurs" du mois de mai (Pologne), c’est une deuxième médaille qui rentre dans l’escarcelle des français.

Aucun autre pays ne l’aura fait lors de ce cycle 2019 de championnats d’Europe.

Jean-Nicolas BARELIER, Directeur Technique National a déclaré : "Ces bons résultats sont obtenus dans un contexte de renouvellement des pilotes de l’équipe de France (5 des 12 sélectionnés sont issus du pôle Espoir créé en 2010) et de programmation sportive sur 2 ans en vue des championnats du monde de 2020 que nous accueillerons en France (Châlon-en-Champagne). Par-delà les changements de générations, notre système sait produire d’excellents pilotes capables de terminer dans les 8 premiers , et souvent mieux, de toutes les catégories. Il nous reste un an pour affiner notre préparation et aller chercher les podiums individuels à domicile. La pente de montée est bonne, il faut la maintenir ainsi."

L’équipe de France de vol en planeur 2019 (classes à petite envergure) est composée de :

Maximillian SEIS (Bordeaux) 2°

Louis BOUDERLIQUE (Amiens) 4°

Benjamin NEGLAIS (Pont Saint Vincent) 7°

Lucas DELOBEL (Mont Blanc) 10°

Adrien HENRY (Bailleau) 7°

Frédéric HOYEAU (Chartres) 18°

Entraîneur National : Eric NAPOLEON

