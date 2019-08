Aigle Azur en difficulté

Article publié le 14 août 2019 par David Dagouret

La compagnie française arrête sa desserte vers le Portugal et suspend le Brésil.

Aigle Azur a annoncé par le biais de son président qu'elle allait arrêter ses liaisons vers le Portugal et que ses lignes allaient être vendues à Vueling, compagnie espagnole, low-cost du groupe IAG. Aigle Azur arrêtera ses lignes vers le Portugal à partir de fin octobre.

Frantz Yvelin PDG d'Aigle Azur a déclaré : "Nous nous préparons à céder une petite partie de nos activités parisiennes à Vueling, sans impact social. Dans ce cadre-là, nous conserverons une partie de notre activité à Orly et nous ferons migrer le reste de notre activité à Paris-Charles de Gaulle."

Contacté par nos soins, Aigle Azur nous a également informés que la deuxième compagnie française allait également suspendre sa ligne vers le Brésil.

Aigle Azur ne nie aucunement avoir des difficultés dans un contexte particulièrement difficile (flygscam, projet d’éco contribution, sur-capacité hiver dernier en Europe, impact pétrole automne 18).

Néanmoins, la compagnie assure avoir près de 25 millions d'euros de trésorerie et Aigle Azur assure et entend assurer tout son programme de vol, le mois d’août 2019 devant en outre être un mois record en termes de chiffre d’affaires, battant tous les précédents chiffres d’affaires mensuels réalisés.

La compagnie travaille sur différents projets pour assurer sa pérennité à la fois à moyen et long terme. Son Comité d’Entreprise (CE) en est actuellement saisi et l’étudie dans les prérogatives qui sont les siennes. Aigle Azur assure se mobiliser pour assurer le transport, le confort et la sécurité de ses milliers de passagers.

Aigle Azur dispose aujourd’hui d’une flotte de 11 aéronefs (9 A320 et 2 A330 long-courrier). Début juin, un loueur d’avion a repris un appareil A320 en sortie d’entretien qu'Aigle Azur exploitait. Aigle Azur a affrété un appareil similaire cet été pour assurer les vols et entend reprendre un de ses deux appareils qu’elle loue à la TAP dès cet hiver 2019.

