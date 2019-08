Air Canada lance des nouveaux services pour les familles

Article publié le 13 août 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne a annoncé le lancement de nouveaux services pour faciliter les voyages en famille

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé le lancement de nouveaux services de vol pour faciliter les voyages en famille. Ainsi, les passagers des vols Air Canada, Air Canada Rouge et Air Canada Express voyageant avec de jeunes enfants peuvent profiter de comptoirs d’enregistrement dédiés dans plusieurs aéroports canadiens, de nouveaux kits de voyage enfants ainsi que de nouveaux choix de repas pour les enfants.

Les passagers peuvent notamment inscrire gratuitement leur enfant (entre 2 et 12 ans) en ligne au club Altitude Aéronautes d'Air Canada. L'enfant recevra une lettre de bienvenue, une étiquette de bagages aux couleurs du programme et un carnet de bord lui permettant de tracer son parcours. Chaque fois qu'il voyage, l'enfant accumule en ligne des badges imprimables pour souligner les étapes essentielles de ses trajets, comme par exemple son baptême de l'air et les nouvelles régions ou destinations explorées.

Quelques unes des nouveautés conçues pour les familles par Air Canada :

les kits de voyage enfants : au comptoir d’enregistrement famille, les enfants reçoivent un carnet de bord pour collectionner les autocollants à bord de chaque vol et une surprise à collectionner (étiquette de bagages, cahier d'activités ou de coloriage, jeux). À destination de l’Europe, de l’Asie, de l’Australie ou de l’Amérique du Sud, les enfants reçoivent un sac à dos comprenant un cahier d’activités et des écouteurs.

les repas pour enfants : à bord de la plupart des vols internationaux, les enfants profitent d'un menu conçu spécialement pour eux qui comprend certains de leurs plats favoris tels que les nuggets de poulet. Les repas doivent être réservés 18 heures avant le vol;

les comptoirs d'enregistrement dédiés aux familles : les aéroports de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary sont tous dotés d’un comptoir d’enregistrement famille.

Ces nouveautés s'ajoutent aux services déjà instaurés :

les repas pour enfants sont disponibles à bord de tous les vols internationaux. Toutefois, le repas Bistro Junior est proposé à la vente à bord des vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge où le Bistro Air Canada est offert, pour les enfants de 12 ans et moins;

la présélection des sièges standards est gratuite dans chaque cabine de l'appareil, pour permettre l'attribution de sièges à proximité aux familles qui voyagent avec des enfants de moins de 14 ans;

le préembarquement entre les zones 2 et 3 pour les familles voyageant avec des enfants de moins de six ans.

Tous les services Air Canada proposés aux familles avec enfants sont disponibles sur les vols au départ de France. Ainsi, depuis Paris, Lyon, Nice, Marseille et Bordeaux, les plus jeunes et leurs parents peuvent ainsi profiter des kits de voyage, des repas pour enfants, de la présélection des sièges et du préembarquement. Les comptoirs d’enregistrement dédiés aux familles sont eux uniquement disponibles à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary.

Andrew Yiu, vice-président Produits d’Air Canada, a déclaré : "Les voyages en famille font souvent partie de nos souvenirs les plus durables. Air Canada est ravie d'offrir ces nouveaux services spéciaux afin de rendre les voyages plus amusants pour nos jeunes voyageurs et sereins pour les parents voyageant avec de jeunes enfants."

