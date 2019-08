Air Canada lance une liaison entre Montréal et Toulouse

Article publié le 29 août 2019 par David Dagouret

Dès le 4 juin 2020, la compagnie canadienne lancera cette nouvelle ligne qui sera assurée toute l'année.

Air Canada a annoncé qu’elle allait lancer le 4 juin 2020 une liaison entre Montréal et Toulouse qui sera la seule à relier les deux villes toute l’année à raison de cinq vols hebdomadaires. Cette ligne sera assurée par un Airbus A330-300 proposant une cabine configurée en trois classe pouvant accueillir un total de 292 passagers.



Les horaires des vols seront comme suit :

AC826 Montréal (YUL) Toulouse (TLS) 19:15 8:15 + 1 jour Mar., jeu., ven., sam., dim.

AC827 Toulouse (TLS) Montréal (YUL) 10:00 12:00 Lun., mer., ven., sam., dim.

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada a déclaré : "Air Canada est ravie d’offrir toute l’année des vols sans escale entre Montréal et Toulouse. Ce service donnera l’occasion d’accélérer les synergies entre deux des principaux pôles de l’industrie aéronautique du monde. Jumelé à notre nouvelle liaison sans escale Montréal-Seattle, autre pôle majeur du secteur aérospatial dans le monde, en service dès l’an prochain, le service contribuera de ce fait à renforcer la position du Québec en tant qu’acteur mondial de l’industrie aéronautique, ce qui permettra de maintenir et de favoriser la croissance d’emplois hautement qualifiés et bien payés dans le secteur. Cela démontre encore une fois le pouvoir lié à la présence à Montréal d'un champion mondial comme Air Canada, qui a la capacité et le vaste réseau nécessaires pour soutenir efficacement la concurrence dans l'aviation, la plus internationale des industries."





