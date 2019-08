Air Canada présente les deux premières liaisons de son futur Airbus A220

Article publié le 14 août 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne a également présenté une photographie de l'aménagement de la cabine de l'appareil.

Air Canada a annoncé, aujourd'hui, les deux premières liaisons qui seront effectuées par son futur Airbus A220-300. Il s'agit de la liaison sans escale Montréal-Seattle et Toronto-San Jose, en Californie. Ces nouvelles lignes seront opérationnelles dès le printemps 2020.

La compagnie canadienne a également présenté un premier aperçu de l'aménagement intérieur de son Airbus A220-300, qui proposera deux classes : la Classe affaires et la classe économique.

La cabine biclasse comprendra 137 places, soit 12 en configuration 2-2 en Classe affaires et 125 en configuration 3-2 en classe économique.

Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada a déclaré : "Cet appareil, imbattable dans sa catégorie, est tout simplement révolutionnaire. L'A220 consolidera notre position sur les marchés transfrontalier et transcontinental et jouera un rôle essentiel dans notre croissance. Nos clients jouiront de caractéristiques novatrices dans une cabine spacieuse et confortable. Dorénavant, les clients qui transiteront par nos plaques tournantes au Canada pour se rendre à une destination internationale bénéficieront, à bord de l'A220, d'un niveau de confort et de service comparable à celui d'un gros-porteur. Les deux liaisons annoncées aujourd'hui laissent augurer les nombreuses possibilités de développement en Amérique du Nord qu'ouvrira l'A220 : de nouvelles liaisons et de meilleurs services assurés toute l'année. Les deux nouvelles liaisons sans escale annoncées aujourd'hui renforcent le réseau transfrontalier d'Air Canada. Elles consolident aussi notre position dans le marché de Seattle, nous permettant de proposer une autre liaison importante aux voyageurs d'affaires et aux voyageurs d'agrément au départ de Montréal, en complément de nos services sans escale actuels au départ de Toronto et de Vancouver. Notre nouvelle liaison Toronto-San Jose accroît notre présence dans la baie de San Francisco en s'ajoutant à nos vols pour San Francisco et à notre service actuel entre Vancouver et San Jose. Les clients au départ du Canada auront le choix d'une autre ville-porte pour se rendre dans la région de San Francisco ou à la Silicon Valley."

Liens commerciaux

Sur le même sujet