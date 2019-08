Air Caraïbes et Corsair arrêtent leur partage de code sur les Antilles

Article publié le 1 août 2019 par David Dagouret

Dès la fin octobre 2019 le partage de code des deux compagnies françaises se terminera.

Air Caraïbes et Corsair ont annoncé qu'elles allaient mettre fin à leur collaboration. Dès le 26 octobre 2019 et d'un commun accord, les deux compagnies françaises ont ainsi décidé de mettre fin à ce partage de code.

Le partage de code entre Air Caraïbes et Corsair avait été mis en place en mars 2012 sur les lignes Orly-Pointe à Pitre et Orly Fort de France pour les passagers en classe économique. Les deux compagnies ont justifié l'arrêt de ce partage par le fait que le programme des deux compagnies ne justifie plus les combinaisons de vols et ce partage de code.

Les billets déjà émis par une des compagnies pour un transport même après le 26 octobre seront honorés par l’autre compagnie exactement dans les conditions du partage de code, afin que tout soit transparent pour les clients.

