AirAsia X commande des Airbus supplémentaires

Article publié le 30 août 2019 par David Dagouret

La compagnie asiatique commande des A330neo et des A321XLR.

AirAsia X, filiale long-courrier d'AirAsia Group, a annoncé une commande ferme portant sur 12 Airbus A330-900 supplémentaires et 30 Airbus A321XLR. Ce contrat a été signé par Tan Sri Rafidah Aziz, Président d'AirAsia X Berhad, et Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus, à Kuala Lumpur aujourd'hui, en présence du Premier ministre malaisien Tun Dr Mahathir Mohamad.



Ce nouveau contrat porte à 78 le nombre d'A330neo commandés par AirAsia X et celui des A321XLR port à 622 appareils de la famille A320 commandés au total. AirAsia X exploite actuellement une flotte de 36 A330-300.



Par ailleurs, en août, le premier A330neo a rejoint la flotte de la filiale long-courrier d'AirAsia basée à Bangkok, AirAsia X Thailand. Cet appareil est le premier des deux A330neo exploités dans le cadre d’un contrat de leasing à rejoindre la filiale thaïlandaise de la compagnie d'ici la fin de l'année.



Tan Sri Tony Fernandes, Président exécutif d'AirAsia Group a déclaré : "Cette commande conforte notre choix de l'A330neo comme la solution la plus efficiente pour notre future flotte de gros-porteurs. En outre, l'A321XLR offre le plus long rayon d'action de tous les monocouloirs et nous permettra de proposer des vols vers de nouvelles destinations. Ces appareils se complètent parfaitement sur le segment long-courrier à bas coût et nous permettront de renforcer davantage notre position de leader sur le marché dans ce secteur en forte croissance."



Tan Sri Rafidah Aziz, Président d'AirAsia X Berhad a déclaré : "L'annonce présentée aujourd'hui témoigne de notre confiance et de notre engagement en faveur de services plus long-courriers, gage de notre avenir sur ce segment. Les évolutions et les innovations inédites proposées sur l'A330neo nous permettront d’offrir des prestations long-courriers d’exception. AirAsia X pourra ainsi envisager l'expansion de son réseau au-delà d'un rayon d'action de huit heures, par exemple avec des vols à destination de l'Europe."



Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus a déclaré : "AirAsia X a été le pionnier du modèle long-courrier à bas coût dans la région Asie-Pacifique. Cette nouvelle commande d'A330neo et d'A321XLR confirme le succès de la solution proposée par Airbus pour répondre à la demande du marché intermédiaire en associant monocouloirs et gros-porteurs. Grâce à cette solution performante, AirAsia X pourra bénéficier des coûts d'exploitation les plus bas possibles afin d'étendre son réseau et de permettre au plus grand nombre de voyager plus loin que jamais auparavant."





