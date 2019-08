Airbus commence la production de l’A220 aux États-Unis

Article publié le 6 août 2019 par David Dagouret

Le premier A220 américain sera un modèle A220-300 destiné à Delta Air Lines.

Airbus a officiellement démarré la fabrication de l’A220 aux États-Unis. La première équipe de production de l’A220 a commencé à travailler dans les installations d’Airbus à Mobile, en Alabama, après avoir suivi une formation à Mirabel, Québec, Canada, où la ligne d’assemblage final principale de l’A220 ainsi que le programme sont situés.

En octobre 2017, Airbus avait annoncé son projet d’ouvrir une ligne de production de l’A220 sur son site de Mobile. La construction du hangar principal de la chaîne de montage et de bâtiments connexes destinés à la production du nouvel avion A220 a commencé au complexe Mobile Aeroplex de Brookley au début de cette année.

Airbus assemblera les premiers avions A220 dans les hangars A320 actuels. La livraison du premier A220 fabriqué aux États-Unis – un modèle A220-300 destiné à Delta Air Lines – est prévue pour le troisième trimestre de 2020. D’ici le milieu de la prochaine décennie, entre 40 et 50 avions A220 seront produits dans ces installations chaque année.

Jeffrey Knittel, président et chef de la direction d’Airbus America à déclaré : "L’ajout d’une deuxième gamme d’avions commerciaux à Mobile – et la création de 400 emplois pour la supporter - renforce la réputation d’Airbus comme véritable avionneur mondial et confirme au-delà de tout doute qu’Airbus est un industriel important aux États-Unis. Grâce à Mobile et à notre réseau de production en Asie, au Canada et en Europe, nous avons créé de façon stratégique une base industrielle à l’échelle de la planète afin de mieux servir nos clients."

