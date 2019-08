easyJet annonce 2 nouvelles lignes au départ de la France

Article publié le 10 août 2019 par David Dagouret

Dès cet hiver, la compagnie orange lancera les lignes Lyon - Lanzarote et Montpellier - Porto.

easyJet a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes au départ de la France. Dès l'hiver prochain, la compagnie low-cost lancera une ligne entre Lyon et Lanzarote aux îles Canaries (Espagne) et une autre entre Montpellier et Porto.

Le vol entre Lyon et Lanzarote sera opérationnel dès le 13 décembre 2019 jusqu'au 27 mars 2020 à raison de deux vols par semaine, le lundi et le vendredi.

Le vol entre Montpellier et Porto sera quant à lui opérationnel dès le 14 décembre 2019 et à l'année à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi.

