Finnair opère ses premiers vols à base de biocarburants

Article publié le 9 août 2019 par David Dagouret

Le 05 août dernier, le premier vol avec du biocarburants a été effectué entre San Francisco et Helsinki.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, a annoncé le lancement de ses premiers vols opérés à base de biocarburants. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de son programme "Push for Change" visant la réduction des émissions carbone.

Le 05 et le 07 août dernier, le vol quotidien Finnair au départ de San Francisco et à destination du hub de la compagnie à Helsinki a été opéré en Airbus A330 avec un mélange de carburants comprenant 12% de biocarburants. Cela permettra la réduction des émissions totales de CO2 de ces deux vols d’environ 32 tonnes.

À San Francisco, Finnair s’est associée à SkyNRG et World Energy pour produire ce carburant; Shell Aviation a également contribué au projet en fournissant un soutien logistique. Ce biocarburant est fabriqué à partir d’huile de cuisson usagée collectée en Californie, ce qui n’interfère donc pas avec la production alimentaire ou l’industrie agricole.

Arja Suominen, SVP Communications & Corporate Responsibility chez Finnair, a déclaré : "Le lancement de l’initiative Push for Change a été une étape essentielle pour Finnair afin d’offrir à nos passagers la possibilité de compenser ou de réduire facilement les émissions carbone générées pendant leur voyage. Les premiers résultats de cette démarche ont été très concluants et nous sommes ravis d’aller encore plus loin avec ces deux vols utilisant du biocarburant, entièrement soutenus par les contributions "Push for Change". Naturellement, nous espérons que les voyageurs utiliseront de plus en plus ce service à l‘avenir."





