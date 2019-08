L'aéroport Marseille Provence accueille 1 million de passagers en juillet

Article publié le 9 août 2019 par David Dagouret

L’Aéroport Marseille Provence a franchi pour la première fois de son histoire la barre du million de passagers mensuels.

L’Aéroport Marseille Provence a annoncé avoir franchi pour la première fois de son histoire la barre du million de passagers mensuels accueillis sur sa plateforme au mois de juillet 2019, une progression de +8,6 % par rapport à juillet 2018.

C'est exactement 1 050 320 passagers qui ont transité via la plateforme marseillaise. Un résultat record pour l'aéroport qui a également connu une augmentation du trafic international de +11,9 %.

L'aéroport de Marseille a accueilli 4 740 759 passagers au premier semestre 2019, l’aéroport poursuit sa croissance et semble être en bonne voie pour atteindre son objectif des 10 millions de passagers à la fin de l’année.

Philippe BERNAND, Président du Directoire d’Aéroport Marseille Provence a déclaré : "Nous sommes très heureux de franchir, en ce mois de juillet 2019, le cap symbolique du million de passagers accueillis. Ce chiffre est le fruit de l’attention constante des équipes opérationnelles, de la confiance des compagnies aériennes avec qui nous bâtissons de véritables relations partenariales, et du dynamisme de l’aéroport Marseille Provence et de son territoire. Ces résultats confirment également la pertinence de notre modèle stratégique, visant à développer le réseau national, les lignes à l’international et vers les grands hubs. En porte d’entrée internationale du grand Sud-Est de la France, l’aéroport Marseille Provence conforte ainsi sa position dans le paysage aéroportuaire français."

Liens commerciaux