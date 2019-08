L'Airbus A220 fait une tournée de démonstration en Asie

Article publié le 1 août 2019 par David Dagouret

L'appareil se rend en Asie pour séduire les compagnies asiatiques.

Un Airbus A220-300 d'essai en vol se rendra dans six villes en Asie dans le cadre de sa tournée de démonstration dans la région. Après une escale à l'aéroport de Séoul-Incheon, l'appareil se dirigera vers Yangon (Myanmar), la première ville de sa tournée de démonstration. L'A220-300 se rendra ensuite à Hanoï (Vietnam), Bangkok (Thaïlande) et Kuala Lumpur (Malaisie) avant d’atteindre Nagoya (Japon) plus au nord.

