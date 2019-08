LATAM dévoile sa nouvelle classe affaires

Article publié le 29 août 2019 par David Dagouret

Avec un investissement de plus de 500 millions de dollars, LATAM rénove actuellement les cabines d'environ 200 avions.

LATAM Airlines Group a dévoilé, le 28 août 2019, son nouveau service Premium Business à bord du premier Boeing 777 de sa flotte à intégrer le nouveau standard de cabine du groupe. Ce service fait partie d'un investissement de 500 millions de dollars destiné à améliorer l'expérience des passagers et comprend des travaux de rénovation de cabines à hauteur de 400 millions de dollars.

La cérémonie de lancement s’est déroulée dans la plus grande installation de maintenance de LATAM au Centro de Manutenção em Linha (CML) de l’aéroport international de São Paulo / Guarulhos.

Les dirigeants de LATAM ont présenté les nouveaux services de la classe Premium Business, qui comprennent un nouveau concept gastronomique et des protocoles d’équipage de bord offrant davantage de confort et d’intimité afin que les passagers puissent atteindre leur destination frais et détendu.

A compter de ce mois-ci, le nouveau service sera disponible sur tous les vols internationaux de LATAM.

Paulo Miranda, Vice-président Clients du groupe LATAM Airlines a déclaré : "En écoutant nos clients, nous avons compris qu'ils souhaitaient plus d'options, de flexibilité et de personnalisation pour pouvoir voyager selon leurs besoins. Nous investissons plus d'un demi-milliard de dollars dans la rénovation de nos cabines, les outils numériques et l'amélioration de notre service pour offrir à chacun de nos clients une expérience de voyage sur mesure. Notre nouveau service Premium Business offre plus de confort et d'intimité, de façon à ce que nos passagers puissent se reposer et arriver plus frais à leur destination. Nous avons transformé notre service, en commençant par un nouveau concept culinaire, ainsi que de nouveaux protocoles pour le personnel de cabine et de nouveaux éléments de service."

Dans la nouvelle cabine Premium Business, les sièges sont de marque Thompson. Les sièges s’inclinent à 180 ° pour offrir un lit entièrement plat et disposent d'un écran personnel Panasonic de 18 pouces.

