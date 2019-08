Lufthansa Group étendra son programme long-courrier à l'été 2020

Article publié le 13 août 2019 par David Dagouret

Le groupe allemand poursuit son expansion de son programme long-courrier au départ de Francfort et de Munich dès l'été prochain.

Lufthansa Group poursuit l'expansion de son programme long-courrier à partir de ses hubs de Francfort et Munich. A partir de l’été 2020, les passagers bénéficieront de nouvelles destinations.

L'accent est mis sur les destinations nord-américaines - dès l'été prochain, Lufthansa étendra ses services à Las Vegas, Phoenix, Anchorage, Seattle et Detroit. La majorité des vols seront effectués en coopération avec Eurowings, qui utilisera une flotte d'Airbus A330 d'une capacité maximale de 270 sièges.

Eurowings sera présent sur le plus grand hub d'Allemagne à Francfort à partir de l'hiver 2019/2020 - en vigueur fin octobre - et proposera des vols vers les îles de la Barbade et de Maurice, ainsi que vers Las Vegas et Windhoek.

Les nouvelles destinations au départ de Francfort :

A partir du 29 avril 2020, Eurowings desservira Phoenix/Arizona cinq fois par semaine - les lundis, mardis, mercredis, vendredis et dimanches. Le vol décollera de Francfort à 14h05 et arrivera à destination à 17h05, heure locale. Le vol de retour partira de Phoenix à 18h55 et arrivera à Francfort le lendemain à 15h05.

Nouveauté de l'été 2020 : la ville d'Anchorage dans l'état américain de l'Alaska. Eurowings y volera trois fois par semaine à partir du 1er juin 2020 - les lundis, jeudis et samedis. Le vol aller décolle de Francfort à 10h30 et atterrit à Anchorage à 11h55 heure locale. Le vol de retour quitte l'Alaska à 13h55, heure locale, pour atterrir à Francfort le lendemain à 10h45.

En plus de ces vols, les destinations Windhoek et Las Vegas - déjà disponibles dans le programme de vols d'hiver 2019/2020 - continueront à être proposées l'été 2020.

Les nouvelles destinations au départ de Munich :

A partir du 1er juin 2020, seront proposés des vols quotidiens à destination de Seattle, sauf le jeudi. Le vol partira de Munich à 15h30 et arrivera à destination à 16h55, heure locale. Le vol de retour décollera de Seattle à 18h45 et atterrira à Munich à 13h50 le lendemain.

Une autre destination américaine au départ de Munich : Detroit. À partir du 4 mai 2020, Lufthansa fera voler cinq fois par semaine un Airbus A350 à destination de la ville du Michigan - les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Le vol décollera à 12h40 et atterrira à 15h45, heure locale. Le vol retour vers l'Allemagne décollera à 17h35, heure locale, et arrivera à Munich à 7h45 le lendemain matin.

A partir du 31 mars 2020, Lufthansa proposera un Airbus A350 à destination de la métropole indienne de Bangalore cinq fois par semaine - le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vol décollera de Munich à 11h55 et atterrira le lendemain à 0h05, heure locale. Le vol retour vers l'Allemagne part à 1h45, heure locale, et arrive à Munich à 7h30.

Toutes ces villes seront desservies pour la première fois au départ de Munich avec l'Airbus A350-900.

En plus de ces vols, Lufthansa Group offrira deux destinations américaines supplémentaires au départ de Munich : Eurowings proposera Las Vegas deux fois par semaine à partir du 6 avril 2020, le lundi et le vendredi. Les vols décolleront de la capitale bavaroise à 11h45 et atterriront à Las Vegas à 14h40, heure locale. Le vol retour décollera de Las Vegas à 16h30 et arrivera à Munich le lendemain à 12h55. Ces liaisons estivales complètent les liaisons tout au long de l'année à partir de Francfort, trois fois par semaine.

Une autre destination américaine au départ de Munich : Orlando. A partir du 7 avril 2020, Eurowings proposera un Airbus A330 trois fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches. Le départ aura lieu à 9h10 et le vol atterrira à 13h55, heure locale. Le vol retour vers l'Allemagne part à 15h45, heure locale, et arrive à Munich à 7h20 le lendemain matin.

