Nice a accueilli son premier vol direct en provenance de Chine

Aujourd'hui, Air China est arrivée pour la première fois à l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

L'aéroport de Nice Côte d'Azur a accueilli ce matin, son premier vol direct en provenance de Pékin en Chine.

Après Paris Charles de Gaulle, Air China propose désormais une seconde liaison régulière vers la France. Cette nouvelle ligne, qui a été lancée aujourd'hui, est une ligne directe entre Pékin et l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Cette ligne sera opérée à raison de trois rotations hebdomadaires, les mercredis, vendredis et dimanches.

Les vols seront opérés en Airbus A330-200 configurée en bi-classe pouvant accueillir un total de 227 passagers, 28 en classe affaires et 199 en classe économique.

Ce matin, c'est l'A330-200 immatriculé B-6130 qui a effectué ce vol inaugural. Il a été accueilli à l'aéroport par le traditionnel "water salute" des pompiers de la plate-forme.

Ce vol inaugural s’est déroulé en présence de monsieur Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes, de madame Yu Jinsong, ministre conseiller à l’ambassade de Chine en France, de monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur et vice-président de la Région Sud, de l’acteur chinois LIU Ye, en sa qualité d’ambassadeur du tourisme de la Côte d’Azur en Chine et de citoyen d’honneur de la Ville de Nice, et de monsieur TAN Huamin, vice-président de la compagnie Air China.

Dominique Thillaud, président du directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "C’est une grande fierté de devenir le premier aéroport de France, après Paris, à connecter son Territoire à la Chine, premier pays émetteur de touristes au monde. Cette nouvelle route représente de nombreuses opportunités économiques pour la Côte d’Azur, et plus largement toute la Région Sud, et participe pleinement au renforcement de son attractivité à travers le monde. La confiance démontrée par Air China envers notre Territoire nous honore et, surtout, nous oblige à faire de ce développement un succès. Toutes les forces vives de notre Territoire se sentent mobilisées vers cet objectif."

