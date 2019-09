Rafale Solo Display : nouvelle peinture pour ses 10 ans (photos)

Article publié le 31 août 2019 par David Dagouret

Pour célébrer les 10 ans du Rafale Solo Display (RSD) de l'armée de l'air, une nouvelle livrée a été peint sur l'avion de chasse.

Le Rafale Solo Display (RSD) de l'armée de l'air célèbre son 10e anniversaire. Créé en 2009, le RSD a pour but la démonstration technique et en vol de l'avion de combat RAFALE pour l'armée de l'air. La présentation technique Rafale est un enchaînement de figures qui présente les capacités d'évolution, de rotation et d'accélération du Rafale de Dassault Aviation.

Pour célébrer ses 10 ans, une livrée spéciale a été peinte sur le Rafale C, 4-IM, piloté par la capitaine sébastien Nativel alias "Babouc".

