TAP Air Portugal enregistre une croissance de 4,8 % au premier semestre 2019

Article publié le 1 août 2019 par David Dagouret

La compagnie portugaise a transporté 8 millions de passagers au cours des six premiers mois de l'année.

Au cours des six premiers mois de l'année, TAP Air Portugal a transporté environ 8 millions de passagers (7,9 millions), soit une croissance de 4,8 % par rapport à l'année précédente.

La compagnie aérienne a enregistré une augmentation du nombre de passagers dans tous les secteurs du réseau qu'elle exploite (à l'exception de l'Atlantique Sud et central), en particulier en Amérique du Nord, avec 9,6 % de passagers transportés en plus (428 000 passagers), et en Afrique, où TAP Air Portugal affiche une hausse de 8,5 % (586 000 passagers).

Le Brésil a connu un léger ralentissement, avec 2 % de passagers en moins au premier semestre, mais les derniers mois montrent déjà des signes de reprise. En juin, par exemple, TAP Air Portugal a transporté 3,4 % de passagers de plus sur les lignes brésiliennes versus 2018.

Sur les liaisons européennes - à l'exclusion du Portugal - TAP Air Portugal a connu la plus forte croissance absolue, atteignant 4,8 millions de passagers, soit 227 000 passagers de plus (+4,9 %), qu'au cours du premier semestre de l'année précédente.

Sur les vols entre les aéroports du Portugal continental (Lisbonne, Porto et Faro), TAP Air Portugal est en progression de 1,8 %. Aux Açores et à Madère, la compagnie aérienne nationale a une croissance de 4,9 % pour atteindre 633 000 passagers sur toutes les liaisons à destination et en provenance des régions autonomes.

La ligne Lisbonne-Porto, a enregistré une croissance de 5,8% au premier semestre avec 400 000 passagers.

