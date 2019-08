Turkish Airlines et Bangkok Airways s'associent

Article publié le 9 août 2019 par David Dagouret

Les deux compagnies ont annoncé un nouvel accord de partage de codes.

Turkish Airlines et Bangkok Airways ont annoncé un nouvel accord de partage de codes. Ce nouveau codeshare offre à leurs passagers depuis le 1er août 2019 des liaisons depuis la Turquie vers des destinations en Thaïlande et dans d’autres villes d’Asie du Sud-Est.

Dans le cadre de cet accord, les vols en codeshare opérés par Bangkok Airways couvrent actuellement seize itinéraires aller-retour sur des vols nationaux et internationaux ; Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Chiang Rai, Bangkok-Lampang, Bangkok-Sukhothai, Bangkok-Trat, Bangkok-Samui, Bangkok-Phuket, Bangkok-Krabi, Samui-Phuket, Bangkok-Danang, Bangkok-Phu Quoc, Bangkok-Yangon, Bangkok-Mandalay, Bangkok-Nay Pyi Taw, Bangkok-Vientiane and Bangkok-Luang Prabang. De plus, il existe deux itinéraires soumis à l’approbation du gouvernement : Bangkok-Phnom Penh et Bangkok-Siem Reap.

Le Directeur Général de Turkish Airlines, Bilal Ekşi, a déclaré : "Turkish Airlines est ravi de renfoncer sa collaboration commerciale avec Bangkok Airways et d’étendre cet accord de codeshare. En tant que l’une des principales passerelles vers l’Asie-Pacifique, nos passagers bénéficieront de meilleurs services lors de leur correspondence vers des destinations prisées de Thaïlande et vers d’autres pays via Bangkok."

Le Président de Bangkok Airways, Puttipong Prasarttong-Osoth, a déclaré : "Bangkok Airways est très heureux de collaborer avec Turkish Airlines, une compagnie aérienne internationale de premier plan et un partenaire de codeshare; cette coopération renforce nos réseaux respectifs. Cela offrira aux voyageurs d’affaires mais également aux touristes une connexion sans faille lors de leur déplacement en Thaïlande et dans les pays frontaliers. De plus, les passagers de Turkish Airlines bénéficieront des services qu’offre la compagnie tels que l’accès aux salons et le service de restauration."

Liens commerciaux

Sur le même sujet