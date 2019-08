Turkish Airlines lance de nouveaux uniformes pour les long-courriers.

Article publié le 10 août 2019 par David Dagouret

La compagnie turque a annoncé que son personnel navigant des vols long-courriers sera doté de nouveaux uniformes.

Turkish Airlines a annoncé que des nouveaux uniformes du personnel navigant ont été conçus dans le but de célébrer le 85e anniversaire de la compagnie. Depuis le 06 août dernier, ces uniformes sont portés par tout l’équipage sur les vols long-courriers de la compagnie nationale turque.

Les uniformes qui ont les couleurs rouge et gris anthracite comme le drapeau de la compagnie, ont été dessinés par le couturier italien Ettore Bilotta, qui ont ensuite été cousus par Vakko.

İlker Aycı, Président du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines a déclaré : "L’élégance et le confort de nos équipages constituent des éléments importants de la qualité de nos services jusqu’à présent inégalés et permettent à notre compagnie de rester au sommet de son industrie. Je pense que la présence de Turkish Airlines dans les airs sera d’autant plus impactant lorsque l’équipage portera ses nouveaux uniformes aux motifs traditionnels turques combinés à l’élégance de nos équipages."

