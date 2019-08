Turkish Airlines lance deux nouvelles liaisons vers le Mexique

Article publié le 29 août 2019 par David Dagouret

La compagnie turque ajoute Mexico et Cancún à son réseau.

Turkish Airlines a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes à destination du Mexique. La compagnie aérienne turque a inauguré ses vols vers Mexico ainsi que vers Cancún. Les vols à destination de Mexico et Cancún, les 18èmes et 19èmes destinations de Turkish Airlines en Amérique, sont opérés trois jours par semaine sur la ligne Istanbul-Mexico-Cancún depuis le 21 août 2019.

M. İlker Aycı, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Nous continuons d'élargir les frontières de notre réseau aérien dans le cadre de notre stratégie de croissance. Après Bali, nous sommes heureux de pouvoir relier ces deux villes importantes du continent américain à 125 pays à travers le monde. Nos passagers qui se rendent à Mexico et à Cancún pourront désormais voyager dans le confort offert par Turkish Airlines. Nous sommes convaincus que nos nouveaux vols renforceront les liens entre la Turquie et le Mexique à tous points de vue."

Les horaires des vols seront les suivants :

TK181 IST 20h55 MEX 04h10 (+ 1) le mercredi, vendredi et dimanche

TK181 MEX 05h30 CUN 07h50 le lundi, jeudi et samedi

TK181 CUN 09h20 IST 05h25 (+1) le lundi, jeudi et samedi

