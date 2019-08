United Airlines renforce la connexion Nice – Newark

Article publié le 23 août 2019 par David Dagouret

Dès l'été prochain, la compagnie américaine renforcera cette liaison avec une nouvelle liaison quotidienne.

United Airlines a annoncé qu'elle renforcait la connexion entre Nice et Newark avec une liaison quotidienne. Cette liaison sera lancée dès l'été 2020 et elle sera opérée en Boeing 767-300. La cabine du Boeing 767 de la compagnie américaine est configurée en trois classe avec 46 sièges en classe Business, 22 en classe Premium et 99 en classe économique.

Désormais, ce seront 3 routes vers New-York qui seront proposées depuis Nice, une vers JFK et deux vers Newark.

Dominique Thillaud, président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "L’arrivée d’United Airlines et cette nouvelle ligne régulière représentent une opportunité exceptionnelle pour tout le Territoire, qui renforce son attractivité auprès d’une clientèle à haut potentiel. En complément de notre liaison quotidienne sur l’aéroport JFK de New York avec Delta Airlines et de la liaison 100% Business opérée par La Compagnie sur Newark, ces nouvelles fréquences quotidiennes accompagnent le retour des touristes nord-américains sur la Riviera et viennent renforcer les nombreuses relations culturelles et économiques entre nos territoires."





