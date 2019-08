Vueling Airlines recrute du personnel

Article publié le 10 août 2019 par David Dagouret

La compagnie espagnole recherche 100 postes de PNC pour les aéroport parisiens.

Vueling, a annoncé vouloir recruter 100 postes d’hôtesses et stewards en France ainsi que des co-pilotes. La compagnie espagnole souhaite engager 100 hôtesses et stewards qui seront basés à l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.

Dans un premier temps, il faut déposer une candidature sur le site de Vueling (voir l'offre) et si le profil est retenu, le postulant participera à la journée de recrutement du 28 août 2019 à Paris.

Concernant le recrutement des co-pilotes, il s'agirait d'une centaine de postes pour les bases espagnoles, mais également les bases internationales dont Paris. Il faut également déposer sa candidature sur le site de la compagnie (voir l'offre).

Pour postuler au poste de pilote, les éléments requis sont les suivants :

Être copilote et titulaire d’une licence espagnole de l'AESA (cela sera demandé avant le début de l’Operator Conversion Course)

Un certificat médical de classe 1 (sans restriction)

Un niveau d’anglais de niveau 4 OACI ou supérieur (cela sera demandé avant le début de l’Operator Conversion Course)

Être titulaire d’une licence ATPL (frozen ou unfrozen)

En outre, la connaissance de la langue espagnole et une expérience antérieure en termes d'heures de vol et/ou une expérience de vol sur le modèle Airbus A320 seraient très appréciées.

