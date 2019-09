Air Canada renouvelle sa liaison entre Bordeaux et Montréal

Article publié le 13 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne a annoncé qu'elle allait reconduire sa liaison entre ces deux villes.

Air Canada a annoncé le renouvellement de sa ligne saisonnière entre Bordeaux et Montréal pour l’été 2020. Inaugurée en juillet 2019, la ligne sera donc reconduite dès le 14 juin 2020 jusqu’au 11 octobre 2020.



La compagnie proposera des vols 3 fois par semaine les mardis, jeudis et dimanches. Ils décolleront de Bordeaux à 10h30 pour atterrir à 12h15 à Montréal. Air Canada Rouge assurera ces vols en Boeing B767-300.



Les appareils B767-300 d’Air Canada Rouge proposent 2 cabines aux passagers, la classe rouge privilège avec 24 sièges et la classe économique de 258 sièges.

