Air Canada renouvelle sa liaison Nice-Montréal

La compagnie canadienne proposera jusqu'à 5 vols par semaines en Airbus A330-300.

Air Canada a annoncé qu'elle renouvelait sa liaison entre Nice et Montréal mais des changements à seront effectués sur cette ligne. En effet, la compagnie canadienne a annoncé que sa liaison sera désormais opérée par Air Canada, au lieu de Air Canada Rouge. L’année prochaine, la ligne sera effective entre le 8 mai et le 24 octobre.

Désormais, Air Canada proposera jusqu’à 5 vols par semaine en Airbus A330-300, contre 4 fois par semaine précédemment. Les vols décolleront de Nice à 13h30 pour atterrir à 16h à Montréal. Les vols retours quant à eux, décolleront à 18h45 de Montréal pour atterrir à 8h10 à Nice.

Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada a déclaré : "Nous sommes très heureux d’offrir dès la saison prochaine de nouveaux services et plus de fréquence aux passagers de nos vols directs entre Nice et Montréal. L’arrivée d’un A330-300 d’Air Canada permettra un meilleur confort, avec l’ajout de notre cabine Signature Air Canada."

Dominique Thillaud, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "La montée en gamme d’Air Canada, avec la Classe Signature Air Canada, sur notre plateforme est une marque de confiance dont nous la remercions et qui vient accroître de 58% l’offre de sièges entre Nice et Montréal. Elle rejoint notre ambition de connecter toujours plus densément notre région au monde, et plus largement de créer des passerelles entre tous les territoires en proposant aux voyageurs une alternative de qualité aux grands hubs nord-européens."





