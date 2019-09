Air Legend 2019 : le meeting ouvre ses portes (photos)

Article publié le 7 septembre 2019 par David Dagouret

Ce samedi 07 septembre 2019, la deuxième édition du meeting Paris-Villaroche Air Legend a été lancée sur l'aérodrome de Melun.

La deuxième édition du meeting Air Legend a ouvert ses portes ce samedi 07 septembre sur l'aérodrome de Melun-Villaroche (Seine et Marne) à 50 kilomètres au sud de Paris. Le matin, les amoureux de l'aviation pouvaient être au plus prêt des appareils en se rendant sur le parking moyennant 5 euros pour être au plus prêt des avions.

L'après-midi, les passionnés ont pu assister à un meeting aérien de près de 5 heures avec aux commentaires le traditionnel Bernard Chabbert.

Pour ceux qui auraient loupé la première journée, pas de problème, dès demain la fête aérienne reprend de plus belle avec un programme quasi similaire (voir le programme).

