Air Legend 2019 : MiG-15, la vedette du meeting (photos)

7 septembre 2019

Pour la première fois, un MiG-15 fait une démonstration en vol lors d'un meeting français.

Le Mikoyan-Gourevitch 15 ou plus familièrement appelé MiG-15 est un aéronef très rare dans nos contrées. Cet avion de chasse à réaction qui a été construit par les Soviétiques au début de la guerre froide, a été mis en service en 1948 et a été produit à plus de 18 000 exemplaires.

La vedette du jour fut donc ce MiG-15 qui n'est pas russe mais polonais. En Effet, cet exemplaire fut construit en Pologne en 1952 où il a servi jusqu'en 1990 au sein de l'armée de l'air polonaise. Il prit sa retraite aux Etats-Unis jusqu'en 2014 où il fut ramené en Europe par l'escadron historique de l'armée de l'air norvégienne. L'immatriculation de l'appareil est toujours américaine, N104CJ, msn 1A01004. Il arbore des étoiles rouges et le numéro 18 en mémoire de l'appareil du célèbre cosmonaute et pilote russe, Youri Gagarine.

