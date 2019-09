Airbus : Air France réceptionne son premier A350

Article publié le 27 septembre 2019 par David Barrie

Lors d'une cérémonie dans le centre de livraison d'Airbus à Toulouse, Air France a officialisé l'introduction de son premier A350-900 XWB dans sa flotte.

Ben Smith, directeur général du groupe Air France - KLM a d'abord rappelé que la compagnie française est la seule dans le monde à avoir exploité tous les modèles fabriqués par Airbus, de l'A300 jusqu'à l'A350 aujourd'hui et même l'A220 dans quelque temps. Air France fut aussi le premier client livré d'Airbus en 1974.

Grâce à l'A350, Air France entame une réelle simplification de flotte qui, Ben Smith l'espère, lui permettra de faire des économies. Dans cette logique, tous les A350 seront exploités par Air France exclusivement, et non plus en partie par KLM (et Joon) comme cela était prévu à l'origine. Les équipes du groupe Air France - KLM ont estimé que ces appareils seraient plus adéquats dans la flotte de la compagnie française. Trois appareils seront livrés cette année, trois autres en 2020 pour arriver à onze d'ici 2021. Tous les avions auront intégré la flotte d'Air France en 2025. Toutefois, les 787-9 Dreamliners présents chez Air France y demeureront ; il n'est pas prévu de les réaffecter chez KLM.

Ben Smith a confirmé que l'A350-900 couvre les besoins de la compagnie en terme de rayon d'action. Toutes les liaisons actuelles pourront être réalisées en A350. Pour le moment, un remplaçant aux Boeing 777-300ER n'est pas envisagé.

Anne Rigail, directrice d'Air France, a mis l'accent sur le faible taux d'émissions de l'avion. L'A350 consommera 2,5L de carburant par passager aux 100 km. C'est un quart de moins que les avions de même taille de génération précédente (Boeing 777-200 ou A340-300 par exemple). Elle a aussi annoncé la volonté d'Air France de faire appel aux biocarburants dès que ceux-ci seront disponibles et compétitifs en France.

Dès le 7 octobre, l'350 se rendra à Abidjan, via Bamako, afin de finaliser la formation des pilotes. Après la réception du deuxième puis du troisième avion, Air France les déploiera sur Toronto et Le Caire ; plus tard, c'est Séoul et Bangkok qui recevront la visite de l'A350 d'Air France.

Air France a gardé ses couleurs sur l'A350, mais a choisi d'imprimer l'hippocampe ailé sur certaines zones de l'avion ; les winglets ont été peints en bleu marine et l'emblème apparaît à l'intérieur, visible donc des hublots. Il est aussi sur les moteurs par exemple.

Anne Rigail a aussi annoncé vouloir renouer avec la tradition de nommer les avions d'Air France ; pour l'A350, les villes françaises seront donc mises à l'honneur. C'est logiquement que le premier avion a été baptisé "Toulouse", symbole de l'aviation française et lieu de naissance de cet A350.

Air France a configuré sa cabine en trois classes : affaires, premium économie et économie. Trois cent vingt-quatre sièges sont donc disponibles ; trente-quatre en classe affaires, vingt-quatre en premium éco et deux cent soixante-six en économie. Air France a fait le choix de ne pas installer de Première Classe.

La classe affaires correspond aux standards actuels avec des écrans de 18 pouces et des sièges transformables en couchettes plates.

La premium économie se révèle finalement être la zone la plus intéressante de l'avion. les sièges, fournis par Safran (Zodiac), s'inclinent fortement, sont spacieux et offrent un écran de très belle facture.

La classe économique est ordinaire, avec toutefois de beaux écrans individuels et des couleurs pastels.

A 15h30, après avoir embarqué ses passagers, l'avion a reculé et a commencé à rouler sur le taxiway de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Quelques minutes avant 15h50, l'A350-900 a décollé sans encombre pour Paris - Charles de Gaulle.

