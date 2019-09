All Nippon Airways choisit le service NacelleLife pour ses A380

Article publié le 30 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie japonaise a signé un contrat avec Safran pour la maintenance des nacelles ses trois Airbus A380.

Safran Nacelle et All Nippon Airways ont signé un contrat, le 25 septembre dernier, pour le service NacelleLife portant sur la maintenance des nacelles des trois Airbus A380 de la compagnie japonaise.

Avec ce contrat d’une durée de 10 ans, All Nippon Airways (ANA) bénéficiera de la garantie OEM sur les solutions de maintenance, réparation et entretien (MRO, Maintenance, Repair and Overhaul), développées à partir des données recueillies par les centres MRO de Safran Nacelles sur leurs équipements en service.

La compagnie aérienne aura également accès à un stock partagé de pièces de rechange. Enfin, un stock dédié d’entrées d’air de rechange sera à disposition de l’opérateur à Honolulu, îles hawaïennes des Etats Unis au milieu de l’océan Pacifique.

Olivier Savin, Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes fiers de soutenir et honorés de servir une compagnie aérienne de l’envergure de All Nippon Airways qui bénéficie maintenant de l’offre de services NacelleLifeTM. Elle est adaptée à leurs opérations entre le Japon et Hawaï. ANA rejoint ainsi le nombre croissant d’opérateurs profitant des services personnalisés de Safran Nacelles."

Tatsuhiko Mitsukura, vice-président exécutif et membre du comité de direction de la division Maintenance et Ingénierie d’ANA a déclaré : "La disponibilité des appareils de notre flotte est cruciale pour garantir le transport de nos passagers, et la couverture de NacelleLifeTM assure pleinement la satisfaction de nos besoins, aussi bien à Tokyo qu’à Honolulu."





