C'est terminé pour Aigle Azur

Après plus de 70 ans d'existence, la compagnie française a définitivement cessé ses activités et sera liquidée.

Le Tribunal de Commerce d'Evry a rendu sa décision, hier, annonçant qu'aucune offre de reprise était recevable, scellant ainsi le sort d'Aigle Azur à jamais.

En effet, la Présidente du Tribunal de commerce d'Evry a déclaré qu'aucune reprise pérenne n'avait été présentée. Elle a donc annoncé officiellement la liquidation judiciaire d'Aigle Azur avec la fin des activités depuis ce samedi à minuit.

Les 1150 salariés de la compagnie française dont 800 travaillant en France se retrouvent donc aujourd'hui sans emploi.

Les syndicats de la compagnie avait appelé l'Etat Français à la rescousse mais en vain, le gouvernement n'a pas répondu à cet appel au secours et certains ne comprennent pas comment le gouvernement peut regarder mourir une compagnie aérienne avec plus de 70 ans d'existence sans rien faire, surtout quand on apprend que notre voisin allemand est prêt à investir 380 millions d'euros pour sauver la compagnie allemande, Condor.

Aigle Azur avait été créée en 1946 et basée à Paris Orly. Elle opérait au départ de 5 villes françaises. Elle desservait majoritairement l'Algérie, mais aussi le Brésil, le Liban, le Portugal, le Mali, la Russie, le Sénégal et l'Ukraine.

Maintenant tous les regards sont tournés vers la compagnie XL Airways qui recherche désespérément un repreneur et si aucune offre est faite, elle subira le même sort qu'Aigle Azur.

