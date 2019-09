Condor : le gouvernement allemand lui accorde une garantie pour un prêt-relais

Article publié le 26 septembre 2019 par David Dagouret

La compagnie allemande, Condor, cherche des liquidités pour poursuivre ses activités suite à la faillite de sa maison mère, Thomas Cook.

Condor Flugdienst GmbH a reçu le 25 septembre, une garantie du gouvernement allemand et du gouvernement de l’État de Hesse pour un prêt-relais de six mois d’un montant de 380 millions d’euros. Cet engagement est soumis à l'approbation de la Commission européenne. Le prêt ne pourra être débloqué qu’à partir du moment où cette commission prendra une décision positive. La date de cette décision reste à confirmer. La garantie de l'État pour un prêt-relais a été demandée afin d'éviter d'éventuels goulots d’étranglements dans les liquidités au sein de Condor, résultant de l'insolvabilité de son ancienne société mère britannique, Thomas Cook Group plc.

Les opérations aériennes de Condor se poursuivent comme prévu. Condor Flugdienst GmbH a l'intention de déposer une demande de procédure de protection afin de se protéger d'éventuelles réclamations de la société mère insolvable, Thomas Cook Group plc, et de se séparer du groupe.

Cette demande de mesures de protection est une procédure spéciale du droit allemand en matière d'insolvabilité, qui peut être accordée par le tribunal dans les cas offrant une perspective positive de réussite de la restructuration. En outre, un comité de créanciers provisoire sera nommé, auquel seront représentés les principaux groupes de créanciers tels que les fournisseurs, les employés et les aéroports.

Ralf Teckentrup, CEO de Condor Flugdienst a déclaré : "En tant que société rentable avec un cash-flow positif et un bon développement des affaires, nous avons recours à des mesures de protection pour toutes réclamations éventuelles de notre ancienne société mère britannique, Thomas Cook Group plc. Dans la situation actuelle, cette phase de transition est la meilleure pour nos clients, nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs et pour nous. Cela nous donne une totale indépendance vis-à-vis de Thomas Cook Group plc et une sécurité accrue pour notre avenir. C’est une étape formellement nécessaire et logique pour nous. Nos activités commerciales se poursuivent comme prévu et nous continuerons de veiller à ce que nos clients arrivent à destination de manière sûre et fiable. Notre flotte continue d’opérer ses vols et la vente de billets Condor se poursuit normalement. 4 900 employés, partenaires, fournisseurs et clients de Condor remercient le gouvernement allemand et le gouvernement de l'État de Hesse pour cette décision. Condor est une entreprise saine et rentable, qui va enregistrer également un résultat positif pour l’année en cours. Étant donné que notre société mère, insolvable, a utilisé nos liquidités pour la période hivernale, saison de réservation la plus basse, nous avons besoin de ce financement-relais pour la prochaine saison d’hiver. Cette décision est une étape importante pour assurer l'avenir de notre entreprise."





